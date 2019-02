AIK vann premiären i Svenska cupen

AIK inledde tävlingssäsongen på bästa sätt. När Svenska cupen i dag inleddes besegrade de regerande svenska mästarna Jönköpings Södra med 1-0.

Efter femton minuters spel föll norrmannen Tarik Elyounossi i en duell med Jönköpingsmålvakten Frank Pettersson varpå domaren Victor Wolf pekade på straffpunkten.

Straffen förvaltade Daniel Sundgren på bästa sätt. Målet blev matchens enda.

– Vi gör en knappt godkänd insats. Vi vinner matchen, det var jätteviktigt. Vi möter ett bra lag. Välorganiserat, bra spelare, bra bänk. Vi är inte sådär upp över öronen förälskade över den här insatsen, säger AIK:s tränare Rikard Norling till C More efter matchen.

Celik fyramålsskytt

Annars var det BK Häckens Mervan Celik som stod ut mest i Svenska cupens premiär. Den allsvenska fjolårsfemman vann med 6-1 hemma mot Brage och Celik stod för fyra av målen, däribland ett äkta hattrick, i krossen.

– Bollen går in just nu. Skönt att få göra tre mål, säger Mervan Celik till C More efter matchen.