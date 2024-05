Alexander Isak har öst in mål för Newcastle under säsongen. Förra veckan passerade han Zlatan Ibrahimovic som den svensk som gjort flest mål i Premier League under en säsong.

Under lördagen klev han ifrån ytterligare. Efter att ha sumpat en straff i den 52:a minuten höll han sig bara minuter senare framme och satte 4-0 till Newcastle i bortamötet mot Burnley.

Burnley reducerade till 4–1 men förlusten var tung för hemmalaget som nu får det riktigt svårt att undvika nedflyttning då Anthony Elangas Nottingham samtidigt besegrade redan nedflyttningsklara Sheffield United med 3–1 på bortaplan.