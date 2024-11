Allsvenskan (söndag 10 november 15.00):

AIK-Halmstads BK

Djurgården-IFK Norrköping

I toppen av tabellen gör Stockholmsrivalerna Djurgården och AIK upp om den sista Europaplatsen. AIK ligger trea med 51 poäng – en poäng före Djurgården. Halmstad kämpar i sin tur om överlevnad. Risken att trilla ur är dock liten, laget har tre poäng ner till kvalplats (med dock sämre målskillnad än IFK Värnamo).

Kalmar FF-BK Häcken

Kalmar FF behöver ett mirakel för att säkra nytt kontrakt. Laget parkerar näst sist med 27 poäng – tre poäng upp till IFK Värnamo på kvalplats. KFF behöver vinna och ta in elva mål på Värnamo.

IFK Värnamo-Elfsborg

Värnamo, med 30 inspelade poäng, har en poäng upp till IFK Göteborg på 13:e plats.

Mjällby-IFK Göteborg

Matchen på Strandvallen betyder inte bara något för Göteborg. Mjällby kan nämligen gå förbi Djurgården och säkra fjärdeplatsen vid vinst och om stockholmarna förlorar.

Damallsvenskan (lördag 9 november 14.00):

IFK Norrköping-AIK

Linköping-Vittsjö

Det kan bli dramatiskt i botten av tabellen. AIK parkerar på kvalplatsen just nu med 23 inspelade poäng – tre poäng bakom Linköping på säker mark. Därför krävs seger för AIK medan Linköping förlorar mot Vittsjö.

Superettan (lördag 9 november 15.00):

Degerfors-Öster

Östers IF parkerar just nu på andra plats (direkt uppflyttning) med 51 poäng – två poäng före Landskrona. Vid vinst eller oavgjort mot redan uppflyttade Degerfors har Växjölaget säkrat allsvenskt spel 2025.

Utsikten-Landskrona

Landskrona behöver vinna mot Utsikten samtidigt som Öster förlorar.

Helsingborg-Örgryte

Samtidigt skuggar Helsingborg på fjärde plats med 47 poäng. HIF behöver vinna matchen mot Örgryte medan Landskrona förlorar för att ha chans till uppflyttningskval.

GIF Sundsvall-Gefle IF

Östersunds FK-IK Brage

I botten gör tre Norrlandslag upp om kvalplatserna. GIF Sundsvall är på nedflyttningsplats just nu med 31 poäng – samma poäng som Östersunds FK på den första kvalplatsen. Gefle IF är en poäng före på den sista kvalplatsen. Sundsvall möter just Gefle i ett direkt avgörande möte medan Östersund tar emot IK Brage på hemmaplan.