Malmö leder allsvenskan i relativt överlägsen stil och under söndagseftermiddagen inkasserade man en ny viktoria mot BK Häcken.

– Just nu känns det ganska tufft, vi är inte alls nära att vinna, de är bättre på alla parametrar, säger Mikkel Rygaard till SVT Sport.

Det dröjde inte länge innan Anders Christiansen skulle introducera sig i den här matchen. Efter sju minuter avlossade han ett sylvasst distansskott som letade sig in i nätmaskorna bakom Peter Abrahamsson.

Men det hade kunnat stanna där. Med fem minuter till paus glidtacklade dansken sin landsman Mikkel Rygaard styggt och Häckenspelarna skrek efter ett rött kort men domaren stannade vid det gula.

Nästa kalldusch för Hisingslaget kom direkt i andra halvlek. Christiansen hoppade över ett inspel och fick sedan tillbaka bollen av Oliver Berg, efter lite in- och utvändningar böjde han in bollen ribba in.

– Känslan är att det är fantastiskt, säger Anders Christiansen.

Innan timmen blev han sedan utbytt till stående ovationer och då blev det dags för nästa showman, Erik Botheim.

Bröt sin måltorka

Först assisterade norrmannen Isaac Kiese Thelin som slängnickade in 3-0 via stolpen innan han själv fyllde på till 4-0 assisterad av Oliver Berg.

– Det var en bra passning som jag kunde chippa in, säger Erik Botheim.

Innan målet hade norrmannen hamnat i lite av en målsvacka och fick inleda matchen på bänken, men det oroar inte honom.

– Vi spelar många matcher och jag kommer inte att spela alla från start. Vi har en bred trupp och roterar lite här och där.

Även Kiese Thelin kom ur sin målsvacka, vilket glädjer Christiansen.

– Det är klart att om man som anfallare inte gör mål så kommer snack. Det är skönt att de kan få lite lugn och ro.