Nottingham stod förra helgen för en imponerande trepoängare i och med 1–0-segern mot Manchester City. En viktig seger i kampen om Champions League-platserna.

Under lördagen väntade en betydligt mer överkomlig uppgift på pappret när bottenlaget Ipswich stod för motståndet. Efter en mållös inledning brakade det loss ordentligt efter 35 minuter. Först satte den reslige mittbacken Nikola Milenkovic ledningsmålet innan det var dags för landslagsaktuelle Anthony Elanga att presentera sig.

Svensken vek in från högerkanten och placerade behärskat in 2–0 bara två minuter senare. 22-åringen nöjde sig inte där. Ipswich-försvaret missbedömde sedan en långboll vilket gjorde att Elanga rann igenom och rullade in 3–0 strax innan halvtidsvilan.

Målen innebär att han nu står noterad för fem fullträffar och åtta assist den här säsongen.

