Nabil Bahoui segerregissör i comebacken

AIK hamnade i en jobbig sits i Eskilstuna när hemmalaget tog ledningen i första halvlek. Men Solnalaget skulle vända. Nabil Bahoui klev in i handlingen i den 57:e minuten och var minst sagt delaktig när AIK hämtade hem tre poäng. Först fixade han straff och sen gjorde Bahoui två egna mål som innebar 4-2 till AIK.

– Det viktigaste är att vi hakar på i guldstriden, sa tvåmålsskytten till C More efter matchen.

Nabil Bahoui är tillbaka i AIK och det med besked. Anfallaren anslöt till AIK tidigare i somras från De Graafschap men gjorde inte sin första match i allsvenskan förrän idag. Efter att han blivit inbytt i den 57:e minuten så fixade han först straff som Sebastian Larsson satte dit. Bahouis nickmål i den 78:e innebar 3-1 för AIK och sen stängde 28-åringen också målskyttet i matchen när han curlade in 4-1 i 81:a. – Jag har kommit tillbaka två gånger till AIK nu och det känns som att laget verkligen har tagit steg framåt, sa matchhjälten till C More efter segern. AFC tog ledningen Men det började inte speciellt bra för gästerna. I den åttonde minuten drog Kadir Hodzic till utanför straffområdet. Efter en styrning kunde Oskar Linnér bara se på när bollen seglade in i mål och 1-0 till AFC. Henok Goitom kvitterade sedan på en retur efter en nick från Panajotis Dimitriadis och AIK-tåget började tuffa igång ordentligt. Lyckat dubbelbyte AIK inledde med Nabil Bahoui och Sebastian Larsson på bänken men vid ställningen 1-1 i den andra halvleken kom de båda in i ett dubbelbyte, och det skulle visa sig vara lyckosamt. Bara sju minuter efter att duon äntrat planen så fixade Bahoui straff och Sebastian Larsson kunde säkert placera in bollen till höger om Igor Levchenko i AFC-målet. I den 78:e visade Nabil Bahoui prov på sitt fina huvudspel när han, efter ett inlägg från Heradi Rashidi, stack emellan AFC-backarna och knoppade in 3-1 till gästerna. Bahouis andra mål var riktigt snyggt. Han fick bollen av Tarik Elyounossi strax utanför straffområdet och avslutade sedan, likt Thierry Henry i sina glansdagar, med ett lågt curlande högerskott. Stolpe in och 4-1 till AIK. Innan matchen var över hann också Ousmane Camara tröstmåla för AFC men det var det sista som hände i matchen. – Det viktigaste är att vi är med i guldstriden, sa en ödmjuk Bahoui till C More efter matchen. Segern innebär att AIK hakar på Djurgården i serietoppen och ligger nu en poäng efter rivalerna. AFC Eskilstuna 2 - 4 AIK Tunavallen, Eskilstuna idag Publik: 6037 Domare: Bojan Pandzic Allsvenskan