Se målet, som hyllas av SVT:s kommentator, i spelaren ovan: ”Ååh, vilken klass av det här unga löftet!”

I slutminuterna ordnade inbytta Sydney Schertenleib 4-1-målet efter att ha varit på planen i tre minuter. Den schweiziska 18-åringen vek in mot straffområdet och sköt bollen via ribban i mål. Hon assisterades av Fridolina Rolfö.

– Det var matchens absoluta delikatess, säger SVT Sports kommentator Chris Härenstam.

Det var hennes andra match som inhoppare i Champions League och hennes första mål i turneringen.

Förlusten för Wolfsburg inleddes med ett självmål i mitten av den första halvleken. Bollen spelades in i Wolfsburgs straffområde och Caitlin Dijkstra kom glidande och via hennes knä for bollen upp i nättaket via målvakten Anneke Borbes fingrar för 1-0.

Hanna Marklund besviken på Wolfsburg

I början av andra halvlek vinklade Irene Paredes in 2-0 på volley efter en hörnvariant. Ett par minuter senare ökade Salma Paralluelo på till 3-0 efter en omställning där hennes skott gick in via en Wolfsburgsspelare.

– Jag känner en viss besvikelse för Wolfsburg som vi visste var sämre men kanske inte att det skulle se ut så här, säger SVT Sports expert Hanna Marklund.

Ur ingenting nickade Janina Minge in reduceringen 3-1 drygt tio minuter från slutet och skaffade sig då lite hopp inför returen på torsdag nästa vecka.

Ingen svensk spelare fanns med från start. Efter 70 minuter byttes Fridolina Rolfö in för Barcelona och Rebecka Blomqvist för Wolfsburg.