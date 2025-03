Det var i den 33:e minuten som Benjamin Nygren placerade in Sveriges 2–0-mål mot Nordirland.

Anfallaren, som till vardags spelar i danska Nordsjälland, kallades in under samlingen som ersättare till skadade Hugo Larsson. Han gjorde sedan sin debut när han hoppade in i förlustmatchen mot Luxemburg.

Den tidigare IFK Göteborg-spelaren var lyrisk efter matchen.

– Jag har drömt om det här väldigt länge. Att få göra debut och göra det här första landslagsmålet, säger han och fortsätter:

– Jag har visualiserat det här under väldigt lång tid. Det är så stort och så otroligt att det blir verklighet.

”Kämpar extremt hårt”

Nygren hoppas att han får fler chanser i Blågult.

– Jag vill gå så långt som möjligt i min karriär och jag kämpar extremt hårt varje dag, säger han.

Lagkamraten Emil Holm, som spelat tillsammans med Nygren under alla år i IFK Göteborg, var glad för anfallarens skull.

– Jag var otroligt stolt över honom, säger Holm.

SVT:s expert Daniel Nannskog var nöjd med vad han såg.

– Han var rörlig, tog löpningar och var inblandad i väldigt många farligheter. En jättefin insats. Det kändes inte som att det var första matchen från start, säger han.

Sverige krossade Nordirland med 5–1.