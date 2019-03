Blixtinkallad Tinnerholm: ”Kom som en överraskning”

För lämnade Victor Nilsson Lindelöf återbud av personliga skäl och sedan tvingades även Pontus Jansson kasta in handduken på grund av en knäskada. Då valde förbundskapten Janne Andersson att kalla in Sotirios Papagiannopoulos, FC Köpenhamn, och Anton Tinnerholm, New York City FC.

– Otroligt roligt att vara här och hedrande att få vara med igen. Det kom som en överraskning men jag ska ta till vara på chansen så gott jag kan, säger Anton Tinnerholm till SVT Sport.

Även Sotirios Papagiannopoulos gläds över att ha blivit inkallad.

– Känslan är alltid kul när du kallas till svenska landslaget, säger han.

Spela ”Sotte” tillbaka i landslaget

Sverige saknar två mittbackar, Nilsson Lindelöf och Jansson, till matcherna mot Rumänien och Norge.

– Situationen är som den är, jag blev inkallad och är redo.

Vad blir största utmaningen?

– Största utmaningen är att vara redo. Sedan är det en vanlig fotbollsmatch och det gäller att ta för sig.