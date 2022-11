Efter att ha klivit upp från Elitettan inför den här säsongen fann sig BP på negativ kvalplats när den Damallsvenska säsongen var färdigspelad.

Det innebar kvalspel mot IK Uppsala (trea i Elitettan), som inleddes på Studenternas i Uppsala på söndagen.

Matchens enda mål kom 19 minuter in i första halvlek när en lång frispark slogs in i straffområdet. Frida Borieros frispark nådde visserligen aldrig till en medspelare, men det spelade mindre roll då Uppsalas Linnea Selberg stötte in bollen i eget mål.

Frida Boriero är av åsikten att BP borde fått med sig fler mål.

– Med tanke på att vi har ganska mycket boll borde vi ha fler farliga målchanser och därmed också fler mål. Men 1–0 är bra, det är en vinst och det tar vi med oss, säger hon i Viaplay.

Returen spelas på BP:s hemmaplan söndagen den 27 november.