Coronaviruset: Nyförvärvet missar Man Uniteds läger i Spanien

Den nigerianske anfallaren flög från Shanghai, där han tillhörde Shenhua, till Manchester senaste helgen som ett lån säsongen ut. 30-åringen var ivrig på att lära känna sin nya klubb och inställd på att följa med till Marbella. Men så blir det inte.

Anledningen är coronaviruset.

– Odion kommer att stanna kvar i Manchester eftersom han flugit in från Kina inom de senaste två veckorna. På grund av situationen i Kina är vi inte säkra på att han tillåts flyga in i England en gång till om han lämnar landet, säger tränaren Ole Gunnar Solskjaer enligt The Guardian.

Norrmannen är orolig för att säkerhetsnivån på gränskontrollen ska höjas och vill inte riskera att Ighalo tvingas stanna kvar i Spanien.

Man United kommer att stanna i den spanska solen till på fredag.

Nästa match för Man United är bortamötet med Chelsea i London i ligan 17 februari.