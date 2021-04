Daniel Nannskog: Så slutar allsvenskan 2021

1. Malmö FF

”Malmö har inte sett bra ut på försäsongen eller i cupen men har klasspelare som Anders Christiansen, Ola Toivonen och Anel Ahmedhodzic. Skulle spelet inte fungera under våren har man en jätteplånbok och kan förstärka under sommaren. Det talar givetvis för Malmö”.



2. Hammarby

”Förra året hade jag Hammarby som etta och fick verkligen höra det. I år tror jag att de revanscherar sig efter den fiaskosäsongen. Jag tycker värvningen av Jón Guðni Fjóluson är klockren, han kommer att fixa många av de defensiva problem som Bajen hade förra året. Värvningen av Astrit Selmani är intressant och det ska också bli jätteintressant att följa Akinkunmi Amoos utveckling”.



3. Djurgården

”Var oerhört stabila förra året med en hög lägstanivå. Laget har en hel del nyförvärv men många ser intressanta ut, bland annat Rasmus Schüller och Elias Andersson från Sirius. Djurgården har visat i cupen att man har spelat ihop laget på ett snabbt och bra sätt. En spelare om jag tror får ett genombrott på riktigt i år är Edward Chilufya”.



4. Häcken

”Alexander Jeremejeff är ett fantastiskt bra nyförvärv. Får man en skadefri Martin Olsson så är det också en jätteförstärkning. Häcken har alltid haft svårt att ta det där sista steget och komma högst upp, och så tror jag att det blir även i år”.



5. AIK

”Kommer höja sig rejält från förra årets praktfiasko. Jag gillar rensningen man har gjort på spelare och det är en extremt rutinerad elva. Det blir viktigt att nyförvärvet Nicolas Stefanelli leverar så att inte all press när det gäller mål framåt ligger på en 36-årig Henok Goitom. Defensivt ser det riktigt fint ut för AIK och Alexander Milosevic är en viktig värvning”.



6. IFK Norrköping

”IFK Norrköping, med nya tränaren Rikard Norling, tippar jag så här långt ner för att jag tror att de tyvärr tappar Sead Haksabanovic och Isak Bergmann Johannesson som båda är oerhört heta på marknaden. Klubben kommer givetvis försöka ersätta dem men det blir allt annat än lätt”.



7. Elfsborg

”Kommer att hamna lite längre ner lite i tabellen efter ett fantastiskt fjolår då man stod för en riktigt trevlig fotboll. Mycket av det var tack vare Jesper Karlsson som numera huserar i AZ Alkmaar. Därför tror jag att Elfsborg kommer få svårt att toppa den fina säsongen”.



8. IFK Göteborg

”Det kittlar att tippa Göteborg högre upp i tabellen men med tanke på att man var nära att åka ut förra året så är det här ändå ett kliv i rätt riktning. Det vimlar såklart av klasspelare i Göteborg och speciellt ser jag fram emot vad Marcus Berg och Marek Hamsik kan åstadkomma”.



9. Örebro

”Jag tror att vi kommer få se en liknande tabellplacering som förra säsongen då Örebro var ett stabilt mittenlag. Tappet av Nahir Besara kommer att bli kännbart men nu har man Deniz Hümmet, som gjorde succé när han lånades in från Elfsborg under förra säsongen, från start”.



10. Mjällby

”Förtjänade mycket ros för sin prestation förra året när man kom på en finfin femteplats. Ett hårt jobbande lag där ingen fuskar och jag älskar mentaliteten i Listerlandets stolthet. Det blir några placeringar ner i år för Mjällby som har haft några tuffa tuffa spelartapp i bland annat Moses Obgu som stod för 14 mål förra säsongen”.



11. Degerfors

”Först och främst är det jättekul att klassiska Degerfors är tillbaka i allsvenskan. Jag tyckte att man satte ett bollförande och attraktivt spel förra året som jag tror att man kommer ha stor nytta av den här säsongen. Sargon Abraham är en intressant ny spelare som säkert är revanschsugen efter en dålig sejour i Göteborg och forwarden Victor Edvardsen ska bli riktigt kul att följa. Han kan bli en hit i allsvenskan”.



12. Sirius

”Tog oss med storm förra säsongen med spelare som Yukiya Sugita, Stefano Vecchia och Axel Björnström. Nu är Vecchia borta och även coach Henrik Rydström vilket är två oerhört stora förluster för Sirius. De kommer att få svårt att mäkta med en så fin säsong igen”.



13. Varberg

”Det har varit en stor spelarsättning i Varberg och tunga förluster i Gustaf Norlin till Göteborg och Selmani till Hammarby. Samtidigt är Robin Simovic en fin förstärkning. Coach Jocke Persson har en förmåga att få ut oerhört mycket av en omeriterad trupp och den här gången tror jag att det återigen räcker till vidare spel i allsvenskan”.



14. Halmstad

”Nykomlingen Halmstad är tillbaka och det ska bli fint att se allsvensk fotboll på Örjans Vall igen. Man har väldigt många etablerade spelare som man kommer behöva luta sig mot i form av mittbacken Andreas Johansson, Simon Lundevall och firma Mikael Boman och Marcus Antonsson på topp. Den centralinjen räcker för att inte åka rakt ur serien”.



15. Kalmar

”Kvalade sig kvar ifjol då det kändes som att Kalmar spelade överlevnadsfotboll hela säsongen. När jag kollar på spelartruppen så tycker jag inte att materialet håller men jag tror att tränaren Henrik Rydström är helt rätt för Kalmar. Han kommer att bygga upp ett allsvenskt lag på sikt men jag tror att han får sätta spelet i superettan nästa år”.



16. Östersund

”Efter att nye tränaren Amir Azrafshan kom in blev det ett rejält uppsving för Östersund men i slutet av allsvenskan så gick luften ur. Man har inte kunnat värvat på grund av sitt transferförbud och dessutom har den defensiva klippan Thomas Isherwood försvunnit från klubben. Jag tror inte det håller längre. Östersund får åka ner och komma tillbaka starkare en annan gång”.

