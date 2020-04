Dela med dig av dina minnen från fotbolls-VM 1994

Flög över till Miami en månad innan vm, köpte en bil och körde över till Los Angeles via Athens, Nashville, Memphis, New Orleans, Grand Canyon och Las Vegas. Såg träningsmatchen mot Rumänien på en high school i Mission Viejo och följde sen Sverige runt USA hela vm och såg alla matcher. En galen midsommar i Pontiac Silverdome, sjuk värme i Dallas mot Saudi och en grym eufori när Ravelli räddat straffen i San Francisco. Avslutade med semin och bronsmatchen i L A innan vi sålde bilen samma dag vi flög hem. Trip of a lifetime. Oförglömligt! ❤🇸🇪🇺🇸