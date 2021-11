Djurgården hade chansen att återta serieledningen och rycka lite i den allsvenska guldstriden när Halmstad gästade.

Och det såg inte alltför ljust ut inledningsvis.

Gästerna inledde starkast och hade de vassare chanserna.

Men Blåränderna kom in i matchen och var spelförande. Med lite mer än halvtimman spelad kom hemmalagets farligaste chans. Magnus Eriksson tog sig förbi HBK-försvaret och in i straffområde. Väl där spelade han in till en flygande Joel Asoro, som misslyckades med att få bollen på mål.

Och det var inte alltid lätt att ta sig förbi det täta försvaret.

– De ligger bra i sina block och gör det trångt för oss. Vi får spela mycket utsida, så vi måste försöka sticka hål på dem i mitten, säger Hampus Finndell til Discovery+.

Chilufya avgjorde

Blåränderna öppnade starkast i andra och satte press på gästerna som föll tillbaka djupt ner i försvarsspelet – som man hade svårt att ta sig förbi.

Tillslut tog man sig dock förbi försvaret efter flera försök.

Och med var någon som skulle vara avgörande i den rafflande guldstriden för Djurgården, var det Stockholmslagets allra bästa målskytt.

Edward Chilufya.

Lagkapten Eriksson spelade in till en välplacerad Chilufya, som sträckte sig fram för att trycka in bollen bakom målvakten – från en position som misstänktes vara offside.

– Det känns väldigt bra. Vi toppar tabellen, så vi hoppas på att Malmö ska tappa poäng, säger Chilufya till Discovery+.

Djurgården inkasserade tre poäng, och är därmed ny tabelletta. Malmö som spelar imorgon är tätt bakom med två poäng efter.

