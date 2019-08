Drömdebut för Curtis Edwards när Djurgården vann

Nyförvärvet Curtis Edwards fick en drömdebut i Djurgårdens tröja när laget vann med 4-0. I den sjätte minuten drog han till utanför straffområdet och skickade in bollen bakom John Alvbåge i Siriusmålet.

– Jag försökte bara träffa mål och turligt för mig gick den in, säger Edwards till C More.

Curtis Edwards fick chansen från start när serieledande Djurgården tog emot Sirius hemma på Tele2 Arena. Och engelsmannen fick en drömstart för sin nya klubb. Redan i den sjätte minuten hittade han insidan av nätet när han fick bollen efter en hörna och tryckte till. Bollen letade sig in bakom John Alvbåge. – Jag försökte bara träffa mål och turligt för mig gick den in. Jag blev väldigt glad säger han till C More. Dessförinnan hade Axel Björnström fått syna det röda kortet sedan han kapat en frispringande Edward Chilufya. Kvarten efter Edwards ledningsmål drygade Mohamed Buya Turay ut ledningen till 2-0 innan Jonathan Ring satte till 3-0 efter 35 minuter spel.



På övertid ledde ett norskt samarbete fram till slutresultatet 4-0. Aslak Witry slog inlägget på Fredrik Ulvestads panna. Alvbåge såg ut att klara nicken men bollen bedömdes som inne och matchen slutade 4-0. – Vi gör en bra insats. Det blir lite speciellt i och med den tidiga utvisningen. Men vi håller ett bra tempo. Det är inte lätt att skapa mycket målchanser mot ett lag som spelar så kompakt försvarsspel, säger Djurgårdens tränare Thomas Lagerlöf.