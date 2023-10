Efter dödsskjutningen i Bryssel, där två svenskar har bekräftats döda, har nu de svenska spelarna beslutat att inte fullfölja matchen.

Det är ett beslut som även de belgiska spelarna står bakom och matchen är därmed avbruten.

– Just nu är vi trygga och säkra inne på arenan. Man vill inte att svenskar ska gå ut på stan just nu. Jag har ingen synpunkt på det (om matchen ska avbrytas, reds. anm), det är borgmästarens beslut, sa SvFF:s säkerhetschef Martin Fredman tidigare under kvällen.

Se SVT Nyheters sändning om skjutningen i Bryssel: