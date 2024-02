Olivia Schough har varit en given spelare i Peter Gerhardssons landslag under många år. Men efter VM-bronset i somras lämnades 32-åringen utanför laget under Nations League-samlingarna.

Nu väntar dubbla ödesmatcher mot Bosnien och Hercegovina och när Gerhardsson presenterade truppen förra veckan fanns Schoughs namn med bland de uttagna.

– Helt underbart. Lite märklig känsla att vara utanför och även märkligt att vara tillbaka. Men nu känns allt som vanligt, säger hon.

”Inte överens om allting”

Schough säger att hon och förbundskaptenen har diskuterat med varandra.

– Vi har pratat. Vi är inte överens om allting, men vi har pratat och har en bra relation.

Trots stor besvikelse över petningarna har Schough aldrig haft någon tanke på att avsluta landslagskarriären.

– Jag har hela tiden känt att om Peter vill ha med mig igen så är jag redo.

Sverige möter Bosnien och Hercegovina i ett dubbelmöte, som avgör om det blir fortsatt spel i a-divisionen eller om Blågult flyttas ner ett hack. Den första matchen mellan lagen spelas på fredag och returmatchen på onsdag i Stockholm.