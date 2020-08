Efterlängtad vinst i allsvenskan för AIK

Ett pressat AIK fick en bra start mot Helsingborg.

Efter några minuter fick Henok Goitom en målchans nära mål, men lyckades inte nicka bollen i mål. En kvart senare kom ledningsmålet.

Sebastian Larsson startade anfallet, lämnade över bollen och gick i djupled. Han fick tillbaka den och sköt in 1-0 bakom målvakten Alexander Nilsson.

– Vi börjar dåligt. Det var som vi behövde vänta på att AIK skulle göra mål för att vi skulle börja spela fotboll. Efter det har vi spelat bra, säger Helsingborgs Mix Diskerud till Dplay.

– Vi börjar bra, gör 1-0. Sista tio-femton faller vi för långt ner. Annars känns det skönt, kul att spela match, säger Sotirios Papagiannopoulos.

Mets gjorde nickmål

I början av andra halvlek gjorde AIK 2-0. Sebastian Larsson skickade in bollen vid en hörna och Karol Mets satte dit pannan och nickade in bollen.

Helsingborg började jagade en reducering. Joseph Ceesay bjöd på en fin aktion när han tog sig in från högerkanten och drog till med vänsterdojan. Hans skott gick tätt utanför stolpen.

Närmare än så kom inte HIF. Det blev tre poäng för AIK. Det var AIK:s första vinst efter åtta matcher utan seger.

– Mest lättnad att få in en trea igen. Vi var desperata att få in en trea och fick det. I dag handlade det mer om att få in den än hur det ser ut, säger Sebastian Larsson till Dplay.

Helsingborgs tränare Olof Mellberg var nöjd med mycket i matchen, men inte bolltappen eller skärpan sista tredjedelen.

– Det känns surt, säger Mellberg till Dplay.

– Det var mycket bättre än i matchen mot Sirius, då var jag otroligt besviken. Vi måste spetsa till det i sista tredjedelen, i slutet av matchen måste vi sätta in bollen i straffområdet.