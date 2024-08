Det dröjde inte mer än 15 minuter innan en trio Elfsborgspelare skulle stå för en klassaktion. Lillebror Besfort Zeneli (storebror Arber Zeneli spelar också i klubben) drev fram bollen och passade mot Ahmed Qasem som struntade i att ta emot bollen. Bakom honom stod i stället stod Michael Baidoo och då Qasem redan påbörjat en löpning in mot straffområdet skickades bollen in på ett tillslag så att Qasem enkelt kunde rulla in bollen bakom en chanslös Moldemålvakt.

Bara fem minuter senare kunde talangen Jalal Abdullai utökat för Elfsborg men målvakten stod för en klassaktion. Även ytterbacken Niklas Hult kunde haft en boll i nät i den första halvleken.

Molde hade svårt att skapa några farliga målchanser och hemmalaget buades i stunder ut. Men i andra halvlek kom de ut om ett nytt lag, och pressade stundtals ner Boråslaget rejält men Elfsborg stod starka och solida i defensiven.

Elfsborg hade ytterligare en boll i nät men domaren ansåg att Michael Baidoo störde målvakten för mycket när Buhari nickade in en hörna.

1-0 stod sig och nu väntar returen hemma på Borås Arena den 29 augusti i en match som kommer att avgöra huruvida Elfsborg spelare Europa League eller Conference League.

Se vinnarmålet i spelaren ovan.