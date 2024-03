Brittiska medieuppgifter gör gällande att Leicesters tränare Willie Kirk utreds för att ha haft en relation med en spelare. Men när Emma Hayes får frågan om saken vill hon bredda perspektivet till att också innefatta relationer mellan två spelare.

– Det är opassande att spelare och tränare är ihop. Det är opassande att spelare är ihop med varandra, säger Chelseatränaren på en presskonferens inför lördagens toppmöte med Arsenal.

Svenskdansk stjärnduo

Det är ett uttalande som sticker ut med tanke på att hon själv basat över två stjärnor som varit öppna med såväl sitt förhållande som att de helst vill spela i samma lag: svenska mittbacken Magdalena Eriksson och danska anfallaren Pernille Harder.

Eriksson och Harder lämnade Chelsea så sent som förra året för att båda flytta till tyska Bayern München. Mellan 2020 och 2023 spelade båda under Hayes, och Eriksson var dessutom lagkapten under sina sista år i Londonklubben.

Diskuterar saken internt

Men Hayes, som efter säsongen blir förbundskapten för USA:s damer, säger att förhållanden mellan spelare kan skapa svårigheter för tränaren. Och att damfotbollen nu nått en så hög nivå att relationer inom laget kanske inte längre är hållbart.

– En spelare får spela, den andra petas. En av dem har ett utgående kontrakt medan den andra inte har det. Man måste förstå att vi jobbar med människor. Så det här är absolut något som vi diskuterar internt, säger Hayes.