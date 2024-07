Det blev ingen pangföreställning när England och Schweiz skulle fajtas om semifinalplatsen. Istället blev det en match utan riktigt farliga målchanser där inget av lagen stack ut.

Men i 75:e minuten slog Schweiz till. Dan Ndoye hittade fram till Breel Embolo som kastade sig fram och tryckte in 1–0.

En kalldusch för England. Men målet betydde att matchbilden öppnades upp, speciellt efter ett trippelbyte från England. Fem minuter efter baklängesmålet vek Bukayo Saka in från kanten och placerade in kvitteringen via den bortre stolpen.

Javascript är avstängt Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Läs mer om webbläsarstöd Hör Trent Alexander-Arnold om den avgörande straffen. Foto: SVT

Straffläggning avgjorde

Tempot ökade, men matchen gick till förläning och sedan straffläggning.

I straffläggningen missade Manuel Akanji Schweiz första straff. Saka och alla andra satte sina straffar, vilket innebar att England vann och är nu klart för semifinal. EM 2020 blev Saka stor syndabock då han missade sin straff i finalen mot Italien – nu blev han istället matchhjälte.

– Det är en av de bästa matcherna, det var speciellt. Sist vi gick in i en straffläggning i EM vet vi vad som hände. Att komma tillbaka från något sånt var svårt och jag använde det för att stärka mig, säger Saka.

I semifinalen ställs England mot vinnaren av matchen mellan Turkiet och Nederländerna.

Europamästerskapet England 5 - 3 1-1 (Fulltid) Schweiz Merkur Spiel-Arena, Düsseldorf idag Publik: 46907 Domare: Daniele Orsato Visa matchfakta