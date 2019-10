Man City-stjärnan räddade Tyskland efter mardrömsstart

Emre Can slarvade med bollen och fick den för långt ifrån sig i matchinledningen. Frank Liivak hann inte ens sno den av honom innan tysken sänkte honom med en grov kapning och tyskarna fick spela resterande 76 minuter med en man mindre.

De tyska världsstjärnorna tycktes tagna av stunden, de redan på förhand inräknade tre poängen blev plötsligt inte så lättåtkomliga. Nederländerna hade i samma grupp tidigare slagit Vitryssland med 2-1 och gått upp i gruppledning. Nordirland stod inför söndagen precis som Tyskland på tolv poäng och ett poängtapp i Talinn hade verkligen kunnat ställa till det.

AIK-backen spelade hela matchen

AIK-backen Karol Mets hade en chans i straffområdet men lyckades inte hålla ner skottet. I ärlighetens namn var Estland aldrig riktigt nära. För efter halvtidsvilan, när tyskarna skakat av sig chockinledningen, visade de klass.

Gündogan låg bakom allt

Ilkay Gündogan drog till med en yttersida utanför straffområdet sedan bollen studsat fram via försvarare. 1-0 i minut 52 följdes upp av 2-0 av samme mittfältare sex minuter senare. Då studsade skottet via en försvarare och in.

Timo Werner satte avslutande 3-0 på en djupledsboll slagen från mittcirkeln av matchens bästa spelare, Ilkay Gündogan.