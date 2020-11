United vände efter Fernandes dubbel

Victor Nilsson Lindelöf var tillbaka i spel efter sin ryggskada senast, men det började inte bra för hans Manchester United borta mot Everton.

Den svenske mittbacken förlorade en nickduell och bollen landade hos Bernard, som smällde in 1-0 till hemmalaget i matchminut 19.

Bara sex minuter senare klev dock Bruno Fernandes in i handlingen. Först nickade han in kvitteringen, sedan skruvade han in ledningsmålet.

På sina 21 första United-matcher har Fernandes gjort 13 mål. Bara Zlatan Ibrahimovic (14) och Ruud van Nistelrooy (16) har bättre facit.

Cavani målskytt

I andra halvlek försökte Everton etablera tryck, men varken tränaren Carlo Ancelotti eller playmakern James Rodriguez hittade vägar framåt.

I stället punkterade nyförvärvet Edinson Cavani matchen med en bredsida på övertid, framspelad på kontring av en briljant Fernandes.

Det var den uruguayanske anfallarens första mål i den röda tröjan och medan luften gick ur Everton fick United nödvändigt andrum.

Ett poängtapp hade inneburit lagets sämsta ligastart sedan säsongen 1989/90. Segerregissören Bruno Fernandes ville annat.