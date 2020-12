Ex-allsvenska spelaren skuldsatt efter spelberoende

En före detta allsvensk- och U21-landslagsspelare åtalades i dag för brott mot spellagen och tagande av muta efter att han (enligt åtalet) med flit tagit ett gult kort i samband med en allsvensk match 2019.

I förundersökningen framkommer att spelaren länge haft problem vid sidan av planen, han har spelat bort så mycket pengar att han har blivit skuldsatt.

”Jag mår dåligt”

I ett förhör med polisen får han frågan om hur mycket pengar han har spelat bort.

– Jag har ingen aning hur mycket, men det är mycket, säger han, och lägger sedan till:

– Jag mår dåligt över det….

21 ärenden hos kronofogden

I förundersökningen framgår det att han har haft miljonlöner under flera år, men att han ändå inte har några sparpengar alls. Han har haft 21 ärenden som har gått till kronofogden, och i polisförhöret berättar han om hur han har hamnat i lånekaruseller.

– Man tog SMS-lån… jag sa ju att jag gillat att spela. Så har man tagit SMS-lån men dom…. men dom flesta fallen så har jag löst det på grund av att min mamma har hjälpt mig, berättar han.

”För mycket dötid”

Han berättar att han fick hjälp av sin dåvarande klubb för att ta sig ur spelmissbruket, men att livet som fotbollsspelare gjort det svårt för honom att lyckas med det, trots att han numera är spärrad från alla spelsidor som finns.

– Du vet… fotbollspelare, det är för mycket dötid, säger han.

– Och sen är det… du vet, det…. det…. det är reklamen. Fan herregud jag går in på Facebook, så ser jag reklam på spel…. går jag in Tw… min Twitter så ser jag reklam på spel… Går jag in på Aftonbladet så ser jag reklam på spel…

Han anser att fotbollsvärlden har en stor utmaning i frågan kring spelmissbruket.

– Det är så mycket dötid... att man helt ärligt borde göra… jag tycker nån borde ta tag i det och bara försöka hjälpa allihopa... för det... om jag går ut på stan… du kan inte se på mig att jag inte, att jag… inte... jag spelar fotboll, men jag har knappt några pengar. Du kan inte se, för det, det är lätt att dölja…

Tog lån för att betala skulder

Spelaren fick 300 000 kronor av en av de andra åtalade personerna, efter matchen där han tog det gula kortet som åtalet gäller. Enligt honom var det ett lån för att betala tillbaka andra skulder.

– Ja, skulder och även spela…

– När du väl spelar du tror alltid att du ska vinna men så är inte fallet och det… jag tycker det……. Det… det... det är hyckleri… för det är så mycket… du vet, det är så mycket... reklam o… överallt men folk mår faktiskt jättedåligt på grund av det. Även fast det syns inte inte så mycket utåt.

KLIPP: Matchfixningsåtalet: Detta har hänt