Se planstormningen och tacklingen i spelaren ovan!

På tisdag går Portugal in i EM i Tyskland och Tjeckien står för motståndet. Just nu pågår förberedelserna för fullt och under fredagen tog sig en stor skara fans till landslagets träning. Hela 8000 åskådare dök upp vid träningsplanen för att se stjärnorna trilla boll.

Och speciella scener utspelades.

Flera supportrar stormade träningsmattan för att komma närmare spelarna – och för en av dem slutade det med en resa ner i backen.

Målvakten José Sá, till vardags i Wolverhampton, delade ut en rejäl (rugbyinspirerad?) tackling till den nämnda inspringande personen.

En annan av supportrarna lyckades dock fånga ett minnesvärt ögonblick med Cristiano Ronaldo. Personen hann fram till suveränen och svaret blev en kram innan säkerhetspersonalen klev in.

Förutom Tjeckien ställs Portugal mot Turkiet och Georgien i grupp F.