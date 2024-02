Det blir MetLife Stadium i New Jersey, där NFL-lagen New York Giants och New York Jets spelar sina hemmamatcher som får äran. Arenan har en kapacitet på 82 500 åskådare.

Under året kommer bland andra Rolling Stones, Luke Combs och Pink att ge konserter på arenan som saknar tak.

Om två veckor ska NHL anordna matcher på arenan i ”Stadium Series”. 17 februari möts New Jersey och Philadephia och dagen efter är det New York Rangers mot New York Islanders.

Under åren har bland andra Bruce Springsteen, Beyonce, Ed Sheeran och Taylor Swift uppträtt på MetLife Stadium.

Azteca-stadion först att användas i tre VM

Klassiska Azteca-stadion i Mexico City får stå som värd för öppningsmatchen 11 juni i VM-slutspelet 2026. Beskedet gavs i dag av Internationella fotbollsförbundets ordförande Gianni Infantino.

Azteca-stadion blir första arenan där det spelas VM-fotboll i tre olika turneringar. Första gången var 1970, andra 16 år senare. De gångerna stod Mexiko som ensam VM-arrangör.

Om två år delar Kanada, USA och Mexiko på turneringen som för första gången innehåller 48 nationer. Det gör att 104 och inte 64 matcher kommer att spelas under mästerskapet. Från och med kvartsfinalerna spelas samtliga matcher i USA.