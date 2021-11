RB Leipzig har haft det tufft i årets Champions League. Inför mötet med Club Brügge hade man fortfarande ingen seger.

Det ser det dock ut att bli ändring på nu. Mycket tack vare Emil Forsberg.

Christopher Nkunku gav RB Leipzig en drömstart när han satte 1-0 efter dryga elva minuter.

Sedan var det dags för Forsberg att kliva in i handlingarna när domare Davide Massa pekade på straffpunkten efter dryga kvarten.

Från elva meter var svensken iskall och tryckte distinkt in 2-0-målet. Målet var Forsbergs åttonde någonsin i Champions League.

– Simon Mignolet går åt rätt håll men det är en perfekt slagen straff av Emil Forsberg, säger C Mores expert Peter Backe.

”Jättefint avslut”

André Silva utökade kort därefter ledningen till 3-0 innan det var dags för Forsberg igen.

Svensken avlossade ett skott från distans och gjorde sitt andra mål för kvällen precis innan halvtidsvilan.

– Favoritläge för Forsberg, kommer in från vänsterkanten och där är han otroligt skicklig. Jättefint avslut, säger experten Kim Källström i C More.

Matchen pågår.

