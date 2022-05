När och var:

17 maj – 1 juni, Israel

Grupperna:

Grupp A: Israel, Tyskland, Italien och Luxemburg

Grupp B: France, Nederländerna, Bulgarien och Polen

Grupp C: Serbien, Spanien, Turkiet och Belgien

Grupp D: Danmark, Portugal, Skottland och Sverige.

* De två bästa lagen vidare till kvartsfinal.

Så sänder SVT:

Tisdag 17/5

Danmark-Sverige 16:25-18:30, SVTPlay

Kommentator: Pelle Bäckman

Fredag 20/5

Portugal-Sverige 15:25-17:30 SVT1

Kommentator: Pelle Bäckman

Expertkommentator: Daniel Nannskog

Måndag 23/5

Sverige-Skottland 18:55-21:00 SVTPlay

Kommentator: Pelle Bäckman

* SVT sänder eventuellt från kvartsfinal och semifinal samt final.

Kvartsfinal

Ons 25/5 16:25-18:30 SVT Play

Ons 25/5 18:55-21:00 SVT Play

Tor 26/5 16:25-18:30 SVT Play

Tor 26/5 18:55-21:00 SVT Play

Semifinal

Sön 29/5 16:25-18:30 SVT Play

Sön 29/5 19:55-22:00 SVT Play

Final

Ons 1/6 17:55-20:00 SVT Play

Den svenska truppen:

Målvakter:

Casper Andersson, Kalmar FF

Elis Bishesari, IF Brommapojkarna

Filip Sidklev, IF Brommapojkarna

Försvarare:

André Alvarez Perez, Malmö FF

Alexander Hughes, Malmö FF

Elison Makolli, Malmö FF

Fredrik Nissen, IF Brommapojkarna

Matteo Perez Vinlöf, Bayern München

Gottfrid Rapp, IF Elfsborg

Edvin Tellgren, IFK Norrköping

Mittfältare/forwards:

Taha Ayari, AIK Fotboll

Djoseph Bangala, Parma

Jardell Kanga, Bayer Leverkusen

Kazper Karlsson, Halmstads BK

Alex Lindelöv, Västerås SK

Ludwig Malachowski Thorell, IF Brommapojkarna

Malik Mokédé, Örebro SK

Marco Olsson Valdés, IF Brommapojkarna

Emmanuel Tannor, Parma

Malte Wester, IF Elfsborg

Leonardo de Oliveira, Famalicao