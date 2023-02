Det var länge mållöst på Old Trafford men med tanke på att Manchester United hade totalt 3–0 från första mötet kändes finalplatsen klar länge.

Den blev också definitiv när hemmalaget fick utdelning och spräckte nollan.

Wout Weghorst byttes ut efter 63 minuters spel mot Anthony Martial som slog in 1–0-bollen lågt från nära håll tio minuter senare.

Då gick luften ur Nottingham.

Utökningen kom bara tre minuter senare när Fred knäade in 2–0 i tom målbur efter Marcus Rashfords läckra framspelning.



Svenske Anthony Elanga var inte uttagen och Victor Nilsson Lindelöf spelade sista tio.

Det blir ett intressant svenskmöte i finalen där Manchester United möter Alexander Isaks Newcastle. Matchen spelas på Wemblev 26 februari.