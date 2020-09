Fyra svensklag i årets EL-kval – nästa år får bara ett vara med

Fjolårets allsvenska segrare Djurgården fick chansen att delta i årets Champions League-kval. Då man åkte ur där så gjorde man ligatvåan Malmö, ligatrean Hammarby och cupvinnaren IFK Göteborg sällskap i den pågående andra kvalrundan till Europa League.

Fyra svenska lag hade alltså möjlighet att nå Europas näst största klubblagsturnering och tre kan fortfarande göra det.

Nästa säsong är det bara den allsvenska mästaren som kan nå Champions League eller Europa League. De tre övriga är förpassade till den nya ”tredjeturneringen” Europa Conference League.

Den allsvenska tvåan och trean samt cupvinnaren går in i den andra kvalomgången till den nya turneringen, medan den allsvenska mästaren går in i CL-kvalets första runda. Om mästaren åker ur där finns livlinor för att ta sig in i Europa League eller nya Conference League.

Vad beror förändringen på?

Det europeiska fotbollsförbundet har gjort Europa League betydligt mer likt Champions League. Det blir en turnering som ännu tydligare är för de stora fotbollsländerna.

Det är bara de 15 bästa nationerna som har med klubbar i Europa League 2021-2022 om man bortser från mästare som tar genvägen från CL-kvalet.

I stället har man skapat Europa Conference League med motiveringen att fler klubblag får chansen att spela i Europa.

Om Sverige vill få fler lag i de mer prestigefyllda turneringerna är man alltså tvunget att avancera på nationsrankingen där man just nu är 21:a. Det gör man genom framgång i europaspelet.

Vad är problemet?

Tre av fyra svenska lag kommer alltså från och med nästa år gå in i den andra kvalrundan till Europa Conference League. Det är negativt ur två aspekter.

För det första har svenska lag mindre chans att få ställas mot så kallade storlag. De på pappret största lagen som med säkerhet är med i Conference League är till exempel vinnaren av den engelska ligacupen och den spanska ligasexan. De gör dessutom entré två kvalrundor efter de svenska lagen.

I rundan där svenska lagen går in kan man till exempel möta ligatrean från Azerbajdzjan.

Det andra negativa är att Europaspelet framöver kommer att ge svensk fotboll mindre intäkter. Prispengarna i Europa Conference League kommer att vara avsevärt mindre än i Europa League.

Exakt hur mycket mindre är inte bestämt än, men det gör det oavsett svårare för Sverige att i framtiden konkurrera med de större ligorna.

– Om tävlingen ska upplevas som meningsfull kräver det en ordentlig ekonomisk satsning. För det är tveksamt om matcharrangemanget kommer att generera så mycket eftersom det är idel okända lag man ställs mot, säger Lars-Christer Olsson, ordförande i Svensk elitfotboll, till TT.

Bara i årets kvalspel, som inte är över, har de svenska klubbarna spelat in drygt två miljoner euro. Den summan kommer att vara mindre från och med nästa säsong.