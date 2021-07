Syndabocken kan bli hjälte – 25 år senare

Inför mästerskap talas det på de brittiska öarna om att fotbollen ”ska hem”. Men i stället har det sedan 1966 bjudits på gruppspelsfiaskon och fall på semifinalssnören.

Och när det talas om England i EM-sammanhang, är det nästintill omöjligt att inte nämna uttåget mot Tyskland 1996. Finalplatsbiljetten låg inom räckhåll, när tyskarna slog hål på drömmarna efter ett straffdrama. En centralfigur i den matchen var Gareth Southgate.

Inför årets mästerskapet skrev den i dag 50-årige Watfordsonen i Players Tribune att han inför varje England-match skickar med sina sina spelare en sak: att de har möjligheten att skapa tillfällen som av människor kommer att kommas ihåg för alltid.

Det är tydligen på gott och ont.

Blev syndabock

Han missade nämligen själv en avgörande straff i den nämnda semifinalen mot Tyskland. På hemmaplan. Inför de egna supportrarna. Den har år efter år hämtats ur arkiven och spelats upp oräkneligt antal gånger. Till och med hans mammas besvikelse blev påtaglig, när hon i samtalet efter slutsignal utbrast: ”varför gjorde du inte bara det?”.

Gareth Southgate i duell med Skottlands Ally McCoist, 1996. Foto: Bildbyrån

.

Han kände ånger, ilska och ansvar för uttåget och kunde knappt se sina familjemedlemmar i ögonen. Det var en dyster tid i livet, skriver Southgate själv i sin bok Anything is possible. Men han reste sig, mycket tack vare stoltheten att representera sitt land, och fick äran att basa över det engelska U21-landslaget mellan 2013 och 2016 innan han befordrades till förbundskapten för a-laget. Dessförinnan hade han bara varit tränare för Middlesbrough.

”Idén att representera 'sin drottning och sitt land' har alltid varit viktig för mig”, skrev han i Players Tribune.

Stoltheten verkar även finnas i den förre Middlesbrough-tränarens engelska landslag.

”Trots förändringarna i den moderna fotbollen, är stoltheten att representera sitt land hos den nuvarande generationen av engelska spelare omöjlig att ifrågasätta.”

Det är ett privilegium att bära den vita tröjan, menar Southgate, som är på väg att få den 25 år gamla mardrömmen omskriven till den mest sagolika av historier.

”En väldigt speciell känsla”

England var ett tag var illa ute i semifinalen mot Danmark, men lyckades till slut besegrade de rödvita efter förlängning. Nu har de ”tre lejonen” chansen att få lyfta den åtråvärda pokalen – efter en tuff tid sportsligt och ett svårt år präglat av coronapandemin.

Gareth Southgate firar finalbiljetten med 2-1-skytten Harry Kane. Foto: Bildbyrån

”Vi har aldrig gjort det tidigare och vi är desperata att göra det för första gången”.

Den engelska förbundskaptenen har gjort sig känd för sin sansade stil vid sidlinjen. Men inte ens han kunde hålla tillbaka i glädjeyran när avancemanget blev ett faktum inför de drygt 60 000 supportrarna på Wembley.

– Att bringa glädje i denna tid som varit så svår är en väldigt speciell känsla, säger Southgate enligt Inews.

Gareth Southgates resa vid landslagsrodret började 2016 och i VM 2018 ledde han laget till semifinal mot Kroatien, där det i sann engelsk historia skulle ta slut. Det uttåget lämnade dock inte bara sorgsna miner hos England, utan också en enorm skopa hopp. Folk fick anledning att sjunga på gatorna och hurraropen lät högre än på många år.

För det var då han, som i detta mästerskap berömts för sin taktiska genialitet, satte bollen i rullning med en specifik slutdestination. Och på lördag är den framme på engelsk mark. Frågan är bara om den får stanna.