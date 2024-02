20-åriga Rosa Kafaji gjorde sin startdebut för landslaget i Nations League-mötet mot Bosnien-Hercegovina. Kosovare Asllani var då både avstängd och hade en sjukdomsperiod bakom sig. Nu är Asllani på väg tillbaka och förbundskapten Peter Gerhardsson menar att det kommer finnas plats för båda spelarna på plan.

– Det beror lite på vad man väljer för formation men det kommer kunna finnas plats för båda. Beroende naturligtvis på deras form och även med tanke på motstånd, säger Gerhardsson.

Hyllas av Asllani

Kosovare Asllani var imponerad av Kafajis insats och hyllar Häckenspelaren.

– Det är en stor talang, det är kul att se att det kommer in spelare som har det där tekniska i sig. Kul att se att vi får in spelare i den nya generationen som kommer in och bidrar.

– Jag tycker att hon tog för sig bra, hon har det tekniska i sig och det taktiska kommer ju mer man får spela och får minuter i sig i landslaget.

”Chans att visa upp sig”

Asllani, som själv inte är redo för 90 minuter, ser gärna att fler unga spelare får chansen i dagens returmöte.

– Vi möter Bosnien, vi kommer ha det mesta av spelet och det är många unga med i truppen nu som man hoppas kommer få minuter för det är en match där de har chansen att visa upp sig.

SVT sänder Sveriges möte med Bosnien-Hercegovina.