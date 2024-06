Redan i den andra minuten hittade Romelu Lukaku fram till Youri Tielemans som tryckte in bollen i nätet.

Målet innebar att tyngden från belgarnas axlar släpptes och de radade upp flera målchanser mot Rumänien. Lukaku försökte få in sitt första mål i mästerskapet, men misslyckades gång på gång. Han fick till och med ett mål bortdömt via en minimal VAR-offside – hans tredje bortdömda VAR-mål under detta EM.

Istället skulle Kevin De Bruyne sätta 2-0 och Belgien vann vilket innebär att alla lag i grupp E står på tre poäng. Den sista omgången blir helt avgörande då Belgien möter Ukraina och Slovakien möter Rumänien.