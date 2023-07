Det dröjde bara sju minuter. Sen hade Ibrahim Sadiq tryckt in sin egna retur i mål på ett snyggt sätt i Champions League-kvalet mot The New Saints från Wales.

Häcken var helt överlägsna och hade flera målchanser innan Mikkel Rygaard petade in 2-0 på volley.

Trots det stack Walesarna upp med ett anfall där Simon Sandberg blev rundad och de satte en 2-1-reducering.

Men när Samuel Gustafson satte ett inlägg rakt i mål från en frispark var det över. Häcken skulle vinna.

Hisingenlaget hade flera halvchanser men resultatet stod sig och Häcken har nu ett jätteläge att gå vidare till nästa omgång i kvalet när de har 3-1 i ryggen inför returmötet.

– Vi gör en helt okej prestation och vi gör det vi ska göra. Klart det hade varit goare med fler mål men det är samma förutsättningar nästa match, säger målskytten Samuel Gustafson till SVT Sport.

Hur laddar ni om till Wales?

– Vi är övertända. Vi har väntat på det här. Vi vill ibland för mycket och det kommer vi vilja i Wales också, vi är hur redo som helst.

Returmötet spelas på tisdag nästa vecka i Wales.