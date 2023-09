Häcken tog ledningen i första halvlek genom mittfältsstjärnan Mikkel Rygaard och dominerade överlag matchbilden.

– Vi vet att vi möter ett väldigt bra lag, kanske seriens bästa. Vi blir låga, men jag tycker samtidigt att när vi väl hittar ut ur deras press så kommer vi till bra omställningslägen, sade Halmstads Joseph Baffoe till Discovery+ i halvtid.

Tidigt i andra halvlek hade gästande HBK fyra drömminuter. Först nickade Jack Cooper Love in kvitteringen och tre minuter senare styrdes 18-årige Kazper Karlssons skott in via en Häcken-spelare.

Men det var Häcken som fortsatte att trycka på och med tio minter kvar att spela gick Momodou Sonkos skott in, inte helt otagbart för HBK:s målvakt Marko Johansson.

2-2 stod sig fram till den 91:a minuten då Rygaard slog en hörna som norske Even Hovland nickade in.

Segern innebär att Häcken är trea med två poäng upp till den nya ledaren Malmö FF. Halmstad är på en tiondeplats.

Häcken hade inte vunnit i allsvenskan sedan den 20 augusti då man besegrade Sirius med 3-2 hemma. Nästa match är borta mot tyska storklubben Bayer Leverkusen i Europa League-gruppspelet på torsdag.