Häcken studsade tillbaka efter Arsenals kross i Champions League i torsdags då det blev 4-0 i baken.

– Vi var inte nöjda med resultatet och var sugna på mer. Vi sa till varandra: ”nu går vi ut och kör och visar att vi kan ladda om”, säger tvåmålsskytten Alice Bergström till Viaplay.

Hon fick på en praktträff vid sitt 2-0-mål.

– Jag kände att jag fick på en bra träff och det är jävligt skönt att se den segla in. När man spelar på vänsterkanten har jag höger fot in: ”nu provar vi”, säger Bergström som stack fram foten och vinklade in 3-0 i mitten av andra halvlek och byttes sedan ut.

Förvirring föregick Häckens 1-0

Häcken tog ledningen efter att snabbt ha utnyttjat en förvirring där Växjö inte förstod att de blivit avblåsta för offside. Bollen spelades snabbt till Tabitha Tindell som drev i djupet och satte 1-0.

– De får ett skitmål och det är sjukt frustrerande. Jag tycker att de bör flytta bak bollen ett par meter eftersom de vinner några meter på det. Bryndis Nielsdottir tror att det är vår frispark, och vi hinner inte samla oss, säger kaptenen Emma Pennsäter.

Stora lönlösa protester följde.

Det var en regel som smugit under radarn som tillämpades.

– Jag fick lära mig en ny regel. Domarna var tvärsäkra och förklarade väldigt pedagogiskt att den ändrades för tre år sedan. Det är därifrån hon påverkar spelet som frisparken ska slås ifrån. Det var vaket av Häcken och inte lika vaket av oss, säger Växjös tränare Olof Unogård.

I Piteå spelar Rosengård, en match som startade 19.00, en timme efter den på Hisingen.