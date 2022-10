Ettan Häcken mot jumbon Sundsvall.

Det kunde väl bara sluta på ett sätt. Eller? Visst blev det tre nya poäng in på kontot för Hisingslaget.

Ibrahim Sadiq bröt dödläget i den 39:e minuten med en riktig projektil från distans – ett mål som målvakten Oscar Jonsson kanske hade kunnat förhindra. Skottet gick rakt på Sundsvallskeepern, om än med lurig bollbana.

Det sista som hände i den första halvleken var att ”Giffarna” kvitterade genom Pontus Engblom efter fint kombinationsspel.

Men tidigt i den andra halvleken tog Häcken ledningen på nytt. Norske försvararen Even Hovland nådde högst på ett inlägg från vänsterkanten.

”Vi var okoncentrerade”

Nådastöten kom i den 65:e minuten när Mikkel Rygaard Jensen, som byttes in i halvtid, tryckte in 3-1 på ett nytt inspel från vänsterkanten. Knappt tre minuter senare kom 4-1 när Gif-försvararen Forrest Lasso stötte in bollen i eget mål.

– Vi var lite okoncentrerade i första halvlek och bjöd in dem till 1-1, men vi fortsatta att skapa chanser i andra halvlek och vann välförtjänt. Vi visade att vi är det bättre laget, säger målskytten Even Hovland till Discovery+.

Allsvenskans skyttekung Alexander Jeremejeff missade en straff i slutminuterna och både Sundsvalls Alexander Blomqvist och tränaren Brian Clarhaut blev utvisade.

Häcken leder allsvenskan på totalt 54 poäng, sex före tvåan Djurgården som har ett derby hemma mot AIK i morgon.