Häcken fick en drömstart med två mål inom loppet av fem minuter. Trots det skulle det bli allt annat än en transportsträcka för hemmalaget.

Gästande Sirius fick in en reducering före paus, och när Häckenmålvakten Peter Abrahamsson i 55:e minuten åkte på rött kort – efter att ha missbedömt en situation och fått bollen på armen utanför straffområdet – fick Sirius ny energi.

Matchhjälten kritisk

Med drygt tio minuter kvar av ordinarie tid fick man också in 2-2-kvitteringen. Men efter några smått otroliga slutminuter, där Christian Kouakou kvitterade till 3-3 i 95:e minuten, var det dock Häcken som fick sista ordet efter att Even Hovland påpassligt petat in 4-3.

Trots att det slutade med tre poäng för Hisingslaget var matchhjälten kritisk efter matchen.

– Det är för dåligt av oss. Vi börjar bra, men sedan släpper vi in ett onödigt mål. Sedan svänger det fram och tillbaka. Vi är glada över tre poäng, men inte över insatsen, säger han.