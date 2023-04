Växjö stod upp rätt hyggligt i den första halvleken och hade med sig ett 2–1-underläge till halvtidsvilan.

Men i den andra halvleken la Hammarby i en högre växel och skickade tre snabba mål under de första 15 minuterna. Och ett av dem var riktigt snyggt. Matilda Vinberg hade tagit några steg in på Växjös planhalva när hon uppfattade att målvakten Louise Högrell stod lite väl långt ute och drog till med ett långskott som letade sig in i mål.

– Jag hör Kyra (Cooney-Cross) skrika ”shoot” och så kollar jag upp och ser att det är ganska öppet så jag chansade och den gick lyckligtvis in, säger Vinberg i Viaplay.

Till slut vann Hammarby matchen med 6–1, värt att notera är att det japanska nyförvärvet Maika Hamano gjorde sina två första allsvenska mål.

– Jag tycker att vi löser det väldigt bra och det är skönt med en trepoängare, säger Vinberg.

I och med trepoängaren toppar Hammarby tabellen efter tre segrar på tre försök. Linköping och IFK Norrköping är även de obesegrade, men har spelat en match mindre än Bajen.

– Vi är medvetna om att det kommer tuffare matcher framöver och den utmaningen är vi beredda att ta oss an, säger Vinberg.