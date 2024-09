Se drömträffen i spelaren ovan.

Det såg inledningsvis ut att bli en planenlig eftermiddag för Hammarby. Succéförvärvet Cathinka Tandberg petade in ledningsmålet i dagens möte med Kristianstad på hemmaplan efter knappa kvarten spelad.

Bortalagets målvakt Moa Olsson plockade ner ett inlägg men krockade då med mittbacken Clare Polkinghorne och tappade bollen.

Tandberg var påpassligt på rätt ställe och kunde då peta in bollen. Målet ledde till protester från Kristianstad-spelarna som menade att anfallaren knuffade försvararen i samband med situationen.

– Jag gör ingenting. Det är helt riktigt att det där ska vara mål. Det är de som krockar, sa Tandberg om målet i Viaplay.

Eriksdottir med drömmål

Kristianstad växte sedan in i matchen och fick utdelning i den 32:a minuten. Hlin Eriksdottir avancerade längs med kortlinjen och spelade in bollen via en Hammarby-försvarares häl in i mål.

Isländskan skulle snart hamna i fokus igen. I stället för ett förlösande ledningsmål för hemmalaget svarade Eriksdottir för ett drömmål som sänkte ”Bajen” i 79:e minuten.

24-åringen tog emot bollen felvänd i Hammarbys straffområde, vände om och skruvade in bollen i bortre krysset – otagbart för Anna Tamminen.

– Jag älskar att spela här. Jag tänkte ”jag provar att skjuta” och det gick bra den här gången, säger Eriksdottir i Viaplay efter segern.

Kristianstad återfinns på en fjärdeplats i tabellen med 33 inspelade poäng – nio poäng bakom just tabelltrean Hammarby.

OBOS Damallsvenskan Hammarby IF 1 - 2 Kristianstads DFF Hammarby IP, Stockholm idag Publik: 1644 Domare: Eva Svärdsudd Visa matchfakta