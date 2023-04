Emil Roback, som tidigare hyllats av Zlatan Ibrahimovic, lånades in till IFK Norrköping säsongen ut. Hem till Norrköping, där det hela en gång började.

Och under måndagseftermiddagen fick han till slut göra allsvensk debut när han hoppade in i slutminuterna. Men 19-åringen blev historisk redan innan han hoppade in.

För i matchminut 62 drog han på sig en varning sedan han kastat in en boll på planen. Ingen spelare i allsvenskan har fått en varning utan att ha spelat några minuter.

Men det var inget han brydde sig om.

– Jag har inte tänkt så mycket på det, det var jättekul att vara här, jag förväntade mig mycket folk här idag och det var kul, säger han.

Om att vara tillbaka i Sverige och Norrköping är glädjande för 19-åringen.

– Jag måste bara komma i form och sedan får vi se vad det leder till, men det ska bli kul med den här säsongen. Jag fokuserar bara på Norrköping just nu, säger han.

