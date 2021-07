Här tröstas Saka efter avgörande straffmissen

Totalt missade England tre straffar – alla slagna av unga spelare. Bland annat Marcus Rashford och Jadon Sancho, som båda byttes in sent in i förlängningen.

Med en italiensk 3-2 ledning i straffläggningen var Saka tvungen att sätta sin för att hålla liv om en EM-titel.

Straffen slogs och Gianluigi Donnarumma hoppade åt rätt håll – och räddade. Saka, som till vardags spelar i Arsenal, har tidigare inte slagit en straff i en seniormatch.

Fått kritik

Beslutet att låta så unga spelare ta de avgörande straffsparkarna har kritiserats.

– Hur kan man låta en 19-åring slå den avgörande straffen?, säger Hasse Backe i TV4:s sändning.

Englands förbundskapten menar att laget håller ihop, vid seger eller förlust.

”Ingen är ensam i den situationen. Vi vinner tillsammans och vi förlorar tillsammans som ett lag”, säger Englands förbundskapten Gareth Southgate till ITV.

