Det är enbart damallsvenska spelare som var uttagningsbara för den första januariturnén på damsidan. Spelarna som tillhör FC Rosengård är inte med, då de spelar Champions League fram tills jul och därför har semester i januari.

Peter Gerhardsson har presenterat truppen och det står då klart att Hedvig Lindahl är tillbaka i landslaget. Efter sommarens EM valde målvaktsveteranen att tacka nej under höstens samlingar. Men nyligen meddelade Lindahl att hon återigen var uttagningsbar och Gerhardsson har då valt att inkludera henne som en av tre målvakter.

Flera rutinerade spelare med

Utöver spelarna från allsvenskan är Julia Roddar och Sofia Jakobsson, som båda spelar i USA, med i truppen. Av de mer rutinerade spelarna är även namn som Jonna Andersson, Madelen Janogy och Anna Anvegård med i Portugal.

Ännu har inga matcher bokats in men Gerhardsson meddelade under presskonferensen att ett arbete pågår för att hitta motståndare under lägret.

Se hela truppen i faktarutan nedan.