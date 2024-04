PSG ledde med 2-1 och tryckte på för ett ytterligare mål. Då bytte Xavi in Pedri som efter en minut på planen spelade fram till Raphinha som kvitterade till 2-2.

En kvart från slutet byttes Andreas Christensen in och två minuter efter sin entré nickade han in 2-3 efter en hörna.

Åskådare tog sig in på planen

– Pedri kom in och hjälpte oss mycket. Jag är väldigt stolt över laget. Christensen betydde också väldigt mycket med sitt inhopp, säger Xavi enligt AP.

Matchen spelades under stort säkerhetsuppbåd efter terrorhot från IS. En åskådare lyckades ta sig in på planen efter slutsignalen men fångades snabbt in av vakter.

Returen spelas i Barcelona på tisdag.