Italienska tidningen efter derbyt: ”Skamligt”

Strax innan den första halvleken i Coppa Italia-kvartsfinalen mellan Inter och Milan rök lagens anfallsjättar ihop. En het ordväxling kulminerade med att de två alfahannarna stångade sina pannor mot varandra och belönades med varsitt gult kort.

– Vi ses utanför, sa Romelu Lukaku.

– Ring din mamma. Gå och gör din Voodoo-skit, din lille åsna! ropade Zlatan Ibrahimovic.

Då ledde Milan med 1-0 efter att just Ibrahimovic brutit sig loss och prickat in ledningsmålet via stolpen. Men knappt en kvart in i andra halvlek var svensken sen in i en duell och drog på sig sitt andra gula kort. Det förändrade också matchbilden.

– Vi slet från start till mål, det var en jättebra match. Tyvärr så förändrade Ibras andra gula kort matchen, sa Milanmålvakten Ciprian Tatarusanu i RAI:s sändning efter matchen.

Därför ropade Zlatan om Voodoo

Ibrahimovic ska ha bett sina lagkamrater om ursäkt efter matchen. Att han ropade om ”Voodoo-skit” har förklaringen i en gammal anklagelse som belgaren fick kastad över sig för ett par år sedan, då han enligt Evertons majoritetsägare Farhad Moshiri ska ha tackat nej till ett nytt kontrakt eftersom han fått ett ”voodoo-meddelande”. Lukaku förnekade det bestämt, men det fastande uppenbarligen hos svensken som delade omklädningsrum med Lukaku i Manchester United 2017-18.

Det är också bråket som dominerar de italienska sportsidorna.

Rubriken ”Ibra-Lukaku: skamligt”, pryder Corriere dello Sports förstasida.

”Derby-boxningsringen: Inter vinner med 2-1 mot Milan med tio man”, toppar La Gazzetta dello Sport.

”Ilskna Inter”, skriver Tuttosport.

Tränaren: Utvisningen den enda skillnaden

Just Romelu Lukaku kvitterade på straff. Inter tryckte på för ytterligare ett mål och kunde i den sjunde tilläggsminuten äntligen pusta ut. Christian Eriksen drog in en frispark i krysset och såg till att Inter är i semifinal och Zlatan Ibrahimovic gick från matchhjälte till syndabock.

– Det var en väldigt jämn match, den enda skillnaden var att vi hade en man mindre. Om det hade varit elva mot elva hade det varit öppet för ett annat resultat, och vi ledde med 1-0, konstaterade Milantränaren Stefano Pioli till RAI Sport.