Janogy vilas mot USA – har skadekänning

Janogy kom in i premiären mot Chile som inhoppare och gjorde mål direkt i Sveriges premiärseger. Mot Thailand fick hon återigen chansen, och skapade även där flera chanser. Men mot USA blir det inget spel för Janogy som känner av en skada.

– Madelen har under veckan känt av en lättare muskelskada i låret och under kvällen har vi beslutat att vila Madelen från spel under morgondagen, säger landslagsläkaren Houman Ebrahimi till förbundets hemsida.

Men det ska inte vara en såpass allvarlig skada så att det ska vara risk för att hon missar slutspelet.

– Vi räknar med att Madelen kommer att fortsätta delta i full kollektiv träning på lördag när laget börjar förbereda sig inför måndagens åttondelsfinal.