Jättedrama i stormötet – VAR räddade Tottenham

Raheem Sterling inledde som han avslutade sist. Hattrickskytten i premiären nickade in matchens första mål på ett svepande inlägg från Kevin De Bruyne. Tottenham svarade omgående genom Erik Lamela som kom med fart i mitten och curlade in bollen förbi Ederson. Innan första halvlek var över låg De Bruyne bakom nästa vändning i handlingen. Hans hårda inlägg vinklades in av Sergio Agüero från nära håll.

Moura nickade in hörna

I andra halvlek fortsatte båda lagen att bjuda på stor underhållning som förde tankarna till Champions League-kvartsfinalen i våras. Tio minuter in i andra slog Erik Lamela en hörna som nickades in av 173 centimeter Lucas Moura och Tottenham såg ut att kunna bryta Citys svit på femton raka ligasegrar.

Ilsken Agüero utbytt

Hemmalaget radade upp målchanser. Sergio Agüero byttes ut som Gabriel Jesus i minut 66. Det efterföljdes av vilda gester och en het ordväxling med tränare Guardiola. När just Jesus sköt in 3-2 på övertid hade ilskan övergått till något helt annat och de två kramade om varandra vid sidlinjen.

Historien skulle dock hinna få en ny vändning. Domaren Michael Oliver pekade mot sin öronsnäcka och förkunnade 55 000 segerrusiga himmelsblå om att det där inte alls var mål. VAR-bilderna visade att bollen tagit på Laportes arm innan den nådde fram till Jesus. Helt korrekt, men oerhört snöpligt för City och Gabriel Jesus som efter matchen hade långa diskussioner med domarna.