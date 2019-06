Johannesson: ”De vet vad de får med Henrik Larsson”

Henrik Larsson är ny tränare i Helsingborgs IF sedan Per-Ola Ljung fått sparken i går. 47-årige Larsson ses som en tillfällig lösning året ut och har tagits in för att hålla HIF, som just nu ligger på kvalplats, kvar i allsvenskan.

Att Larsson än en gång återvänder till Helsingborg förvånar SVT-experten Markus Johannesson.

– Ja, det får man väl ändå säga med tanke på vad som skedde när han lämnade. Det var kaosartade omständigheter.

”Vet vad han står för”

Johannesson menar att HIF inte nödvändigtvis tar tillbaka Larsson för sättet han tänker fotboll på.

– Just nu handlar det om att något behöver förändras. Man vet vad ”Henke” står för i sättet han är på som tränare och ledare, det är det de vill ha in i truppen, tror jag.

– För just nu handlar det om att hänga kvar. Alla är måna om att få ta del av det nya tv-avtalet 2020. Det är det som är så extremt viktigt för HIF som har en så dålig ekonomi. Jag tror inte det handlar så mycket om det taktiska eller spelmässiga som man får med ”Henke”.

Hur tror du han tas emot med tanke på hur det såg ut när han lämnade?

– Allt i den här branschen är resultatbaserat. Så kommer resultaten kommer det glömmas snabbt, men om de inte gör det så kommer det nog skrikas ganska snabbt från det ena eller andra hållet.

Kan han vända den negativa trenden?

– Ja, det tror jag. Materialet finns där. Det handlar om att hålla alla skadefria och få resultat. Men han har absolut alla förutsättningar för att hålla dem kvar.