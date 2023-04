Häcken på Hisingen brukar betyda en förlust för bortalaget.

Men Kalmar FF visade tidigt att de menade allvar. Redan efter tre minuter vann KFF bollen högt och Carl Gustafsson hittade fram till Simon Skrabb som vände upp och satte ledningsmålet för bortalaget.

Bara några minuter senare slog bortalaget till igen när Noah Shamoun hittade nätet. 2-0 till Kalmar och ett chockat Häcken.

Hemmalaget hade dock ett jätteläge att reducera. Axel Lindahl sänkte Lars Olden Larsen i straffområdet och domaren pekade på straffpunkten. Mikkel Rygaard stegade fram men han sköt rakt på mål, och där stod Ricardo Friedrich som räddade straffen. 2-0-ledningen var intakt. Och bara några minuter senare hade de även ett skott i ribban.

– Det är en ruggigt dålig förstatouch som blir till två perfekta, säger Skrabb om sitt mål i Discovery plus.

Den andra halvleken hade en helt annan matchbild. Häcken kom ut bättre och tryckte ner Kalmar i långa perioder.

Och det hade inte ens gått tio minuter innan Friedrich drog ner Benie Traore och domaren dömde straff. Traore tog hand om straffen själv och denna gång skulle Häcken lyckas reducera. En febril jakt efter kvitteringen inleddes på Hisingen.

Men med 20 minuter kvar slog i stället Mileta Rajovic till. KFF-anfallaren fick stå och sikta väldigt länge innan han drog till utanför straffområdet.

Kalmar höll emot och bröt en lång svit då Häcken inte har förlorat sedan juli förra året.

– Vi gör det svårt för oss själva när vi ligger under med 2-0. Sen kommer vi in i matchen och styr mycket. Vi startar direkt med att skapa chanser och vi får två straffar, vi har mycket momentum i matchen, det är spel mot ett mål. Sen gör de 3-1 och vi vågar inte blocka skottet, då blir vi straffade, säger Häcken-tränaren Per Mathias Högmo i Discovery plus.