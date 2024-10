Kalmarspelarna kammade hem en välkommen vinst och kunde ropa ut sin glädje efter segern mot BP på bortaplan.

– Nu återstår två matcher och vi ska göra allt vi kan för att ta poäng, säger Kalmars interimtränaren Stefan Larsson i Max sändning.

Det blev en rafflande historia.

Alexander Jensen gav BP ledningen i 66:e minuten. Han fick en kalasträff på frispark och kunde se bollen segla in till 1–0.

Men i slutet handlade allt om gästerna. Lars Sätra nådde högst på en hörna i minut 85 och kunde sätta kvitteringen via pannan. Tre minuter senare var det dags för Dino Islamovic. Han tog sig in i straffområdet och placerade kyligt in 2–1.

Slutresultatet betyder viktiga poäng för Kalmar i bottenstriden. Man ligger näst sist i allsvenskan och har en pinne upp till Halmstad som ligger på nedflyttningskvalplats.